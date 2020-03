Negli Stati Uniti il governo ha trovato la soluzione per combattere la crisi economica dovuta al Coronavirus. Più di 2mila miliardi per sostenere l’economia. 1200 dollari ad americano. Sono le misure straordinarie varate dal Governo Trump per fronteggiare l’emergenza coronavirus in America. E’ l’accordo storico che la Casa Bianca ha raggiunto con i democratici. l piano prevede assegni diretti da 1200 dollari a tutti gli americani, più altri 500 euro per ogni bambino. In una famiglia composta da due persone e un figlio, dunque, possono entrare fino a 2900 dollari, che più o meno corrispondono a 3mila euro. La strategia è di sostenere soprattutto i ceti medi e bassi, anche attraverso un’integrazione delle indennità di disoccupazione.