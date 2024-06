“Penalizzazione di 8 punti in classifica”: la sentenza della FIGC è devastante | Adesso serve un miracolo

La FIGC ha deciso per una penalizzazione pesantissima. La sentenza è ufficiale ed è stata comunicata al club: deferimenti in vista.

Arrivano le prime sentenze nel campionato italiano, dopo il caos degli scorsi mesi. Diverse irregolarità infatti come noto sono balzate agli occhi dei federali, che hanno dovuto verificare quanto successo nel corso di questi primi mesi di pausa e hanno deciso per le sanzioni sia amministrative che dirette al campo e ai punti in classifica.

E questo è un periodo delicatissimo in cui i club stanno preparando al meglio la stagione, e sentenze di questo tipo rappresentano delle vere mazzate sia dal punto di vista organizzativo che da quello gestionale. Fare il mercato, ad esempio, sapendo di partire con una penalizzazione, non è certo un incentivo per convincere i giocatori ad approdare in una nuova squadra.

I piani si complicano anche per l’anno prossimo, con la Federazione che ha deciso non solo per una severissima penalizzazione, ma anche per il deferimento dei dirigenti. Ecco le motivazioni.

Sanzioni e penalizzazioni

Dopo le segnalazioni del Covisoc, la Federazione aveva svolto le indagini nelle scorse settimane che hanno portato alla sentenza delle ultime ore del tribunale federale. Le violazioni sono di natura amministrava con Carlo Sica, presidente del Tribunale Federale, che ha deciso per la sanzione alla Spal, di 3 punti di penalizzazione per il prossimo campionato.

Joseph Tacopina, presidente dei biancoazzurri inoltre ha subito una inibizione di tre mesi, e le sanzioni sono arrivate a causa di pagamenti fuori tempo relativo a Inps e Irpef, per i mesi di gennaio e febbraio. Ma c’è un’altra squadra che ha subito delle penalizzazioni.

Penalizzata anche l’Alessandria

In Serie C arriva la penalizzazione inoltre anche per l’Alessandria, che già nelle scorse settimane a seguito di violazioni amministrative aveva subito una penalizzazione di 6 punti per il prossimo campionato di Lega Pro. I piemontesi adesso dovranno aggiungere altri 2 punti, per un totale di 8 punti da scalare a inizio campionato.

Arriva anche l’inibizione anche per il presidente Andrea Molinaro, di 10 mesi e 15 giorni, insieme a un’ammenda da 16 mila euro.