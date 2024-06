Di Marzio: “Spezia, Holm non riscattato dall’Atalanta. Lo svedese verrà ceduto”

A sorpresa l’Atalanta ha deciso di non esercitare il riscatto per acquistare il cartellino di Emil Holm. Nonostante una stagione molto positiva in nerazzuro, il duttile terzino svedese tornerà allo Spezia. Il club ligure lo rimetterà sul mercato e il giocatore potrebbe far gola a diverse squadre, permettendo ai bianconeri di registrare un’importantissima cifra oltre che una notevole plusvalenza. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com.

