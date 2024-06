Cosenza: nuova trattativa col Parma per trattenere Tutino. La situazione

Il Cosenza sembra orientato a non esercitare il diritto di riscatto per l’acquisto del cartellino di Gennaro Tutino autore di una fantastica stagione con ben 20 reti in campionato. Tuttavia l’attaccante di proprietà del Parma potrebbe restare in Calabria. Stando a quanto riportato da Cosenzapost.it, i lupi proveranno a convincere i ducali con un’altra formula e un altro tipo di accordo. L’intenzione è quella di intavolare una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a cifre superiori rispetto ai 2 milioni e mezzo di euro stabiliti nel precedente accordo.

