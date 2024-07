“Penalizzazione di 3 punti in classifica”: sentenza pesantissima della FIGC | Il campionato inizia malissimo

La FIGC si è espressa con una sentenza pesantissimo. Il prossimo campionato è a rischio: 3 punti di penalizzazione.

La situazione si fa piuttosto pesante in FIGC dopo la sentenza. Il club infatti, nonostante i vari ricorsi, si ritroverà all’inizio del prossimo campionato con una macchia in classifica. Nemmeno il tempo di iniziare che i punti da recuperare saranno tre, infatti, come deciso dalla Federazione.

A niente è servito presentare ricorso, la causa della penalizzazione è arrivata proprio per mancati pagamenti, o meglio in relazione ai ritardi per quanto riguarda Irpef e Inps ma dello scorso campionato.

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto, con il presidente Mario Luigi Torsello in queste ore il ricorso presentato, confermando i tre punti di penalizzazione che erano stati decisi dallo stesso tribunale Federale lo scorso 11 giugno.

Sentenza arrivata: cosa succede ora

Niente da fare. La Spal si arrende all’appello, per i biancazzurri infatti è arrivata la sentenza che in società nessuno si aspetta. Il prossimo anno in Serie C dovranno partire da -3, e la strada per la promozione in Serie B, obiettivo dichiarato del club, si fa ancora più in salita.

La difesa aveva proposto delle attenuanti, non condivise dai giudici, chiedendo clemenza a questi ultimi e puntando sulla buona fede. Il trasferimento dei fondi, secondo il club, non sarebbero partiti a causa di un problema bancario. La difesa aveva fatto presente che la società una volta venuta a conoscenza del problema, era intervenuta tempestivamente per saldare il pagamento,

Sanzioni anche al presidente

Anche il presidente del club è stato inibito per tre mesi, a causa del ritardo nei pagamenti dello scorso campionato. Josep Tacopina, ha subito dunque la sanzione insieme alla squadra, che partirà come detto con 3 punti in meno il prossimo anno.

La Corte d’Appello della FIGC ha rigettato tutte le tesi della difesa sui ritardi nei pagamenti, confermando la penalizzazione per il campionato 2024/2025 di Lega Pro per la Spal.