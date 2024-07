Gazzetta dello Sport: “Il Pisa ora stringe per Semper. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il mercato dei portieri sta vedendo sviluppi significativi. Il Pisa chiuderà a inizio settimana per Bonfanti dall’Atalanta e Angori dall’Empoli (precedentemente al Pontedera). Successivamente, si concentreranno sui big come Elsnik e Lapadula. Inoltre, stanno stringendo per Semper (Como), che nelle ultime ore ha superato Radunovic (Cagliari). L’arrivo del croato sotto la Torre libererebbe Nicolas, il cui accordo economico è ancora da perfezionare, per il Bari.

Movimenti del Bari e Frosinone:

Il direttore sportivo del Bari, Magalini, ha preso informazioni per Verre (svincolato dalla Samp) e continua a spingere per Veroli (Cagliari, precedentemente al Catanzaro). Veroli interessa anche al Frosinone, che però insiste per Distefano dalla Fiorentina (precedentemente alla Ternana).

Ufficialità e Altri Trasferimenti.

Ieri sono diventate ufficiali alcune operazioni importanti già definite:

Aramu in prestito al Mantova.

Pittarello definitivo al Catanzaro.

Sarr allo Spezia.

La Cremonese è vicina a Lorenzo Moretti (Triestina) per rinforzare la difesa. Il Cosenza ha preso il secondo portiere Vettorel (Gubbio) e sta lavorando per Kourfalidis (Cagliari, precedentemente alla Feralpisalò) e per il ritorno di Mazzocchi dall’Atalanta.

Movimenti in Serie C

Tra i movimenti in Serie C:

Carraro (Spal) al Vicenza.

Andrea Beghetto (Pisa) al Lecco.

Bolsius (Benevento) al Sorrento.