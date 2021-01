Davide Pelusi, amministratore delegato del Foggia, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno dell’interessamento del produttore cinematografico Di Silvio nell’acquisto del club:

«Francesco Di Silvio e Francesco Marrocchino, un po’ come avviene nel cinema, sono quelli che coalizzano attorno a loro forze, energie e risorse economiche per portare avanti un progetto. Io ho cercato di creare i presupposti affinché maturasse l’interesse nei confronti del Foggia, nel momento in cui è diventato più concreto e fattibile, ho messo a conoscenza e in contatto tutte le persone interessate a questa opportunità. Sono persone legate al nostro territorio, in loro ho trovato un forte interesse nei confronti della piazza e della tifoseria”. Sui tempi di un’eventuale trattativa, Pelusi non si sbilancia: “Non ne ho idea, in un attimo si può sbloccare tutto. Qualora dovesse concretizzarsi tutto, un’eventuale conclusione in tempi ristretti permetterebbe ai subentranti di poter essere immediatamente operativi anche sull’organico».