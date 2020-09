«È vero che sono interessato all’acquisto del Trapani, ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta dall’offerta avanzata a Fabio Petroni. Sono in contatto con lui dal 24 agosto e l’ho incontrato il primo settembre con documenti ricevuti che da mia indagine attestano che la società ha oltre 4 milioni e 800mila euro di debiti. Giovedi mattina, tramite l’avvocato Anna Rossi e il notaio Saverio Camilleri, ho ricevuto l’offerta di vendita con richiesta di 200 mila euro all’atto della firma e 450 mila euro dai diritti lega. A tale proposta ho risposto nel pomeriggio con una controfferta che comprende 200 mila euro garantiti dalla lega, già esigibili, l’impegno dello svincolo della fideiussione da 800 mila euro legata ai saldi degli stipendi, costata 400 mila euro ad Alivision, e di quella da 350 mila euro della stagione appena partita. Mi impegnerei anche a pagare tutti i debiti. La mia offerta è valida entro lunedì 14 settembre perché organizzare la squadra, il mercato e l’organigramma richiede del tempo. Al primo di settembre ho portato con me già il mio staff: Gianluca Torma come direttore sportivo e Oberdan Biagioni nella veste di allenatore. Il calcio fa parte del sociale e, quindi, dello sviluppo nell’ambito del territorio. Trapani è una delle parti più belle al mondo e per questo organizzeremo tante partite amichevoli con tutta l’Europa. Porteremo grosse società a giocare a Trapani e ciò svilupperà il turismo che è l’anima del commercio per quella città». Queste le parole di Gianluca Pellino,imprenditore romano , rilasciate ai microfoni di “Trapani Granata” in merito a un possibile acquisto della società granata.