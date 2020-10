«Oggi mi sono presentato allo studio del notaio alle 12.30 ma non si è presentato nessuno. Chiedo alla città di darci una mano, tra poche ore dobbiamo andare a Catanzaro per disputare una partita. Io voglio andare a Catanzaro non per perdere, ma per escludere la possibilità che il Trapani venga escluso dal campionato. Io ho dato la mia disponibilità al comitato, ora penso alla partita col Catanzaro. Chiedo collaborazione alla città». Queste le parole di Gianluca Pellino, proprietario del Trapani, riportate da “Trapanigranata.it”.