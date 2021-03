«Era quello che ci aspettavamo dalla squadra. I ragazzi sono venuto fuori al momento opportuno giocando con furbizia. Inutile ripetere che io credo in questo gruppo.

Silvestri? Infortuni come quello in cui è rimasto vittima il nostro capitano fanno parte del calcio e purtroppo si può fare ben poco, non ci sono rimedi, guardiamo avanti». Queste le parole di Maurizio Pellegrino, Responsabile dell’Area Sportiva del Catania, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito al Catania