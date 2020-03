Il portiere del Palermo, Pelagotti, ha riposto ad alcune domande in diretta insieme a Stefano Sorrentino su Instagram: «Parata più bella? Quest’anno col Biancavilla, in carriera forse su Keita contro la Lazio». E sulla stagione: «Il momento più emozionante è stato alla festa del Palermo, c’era talmente tanta gente che è stato fantastico. Dopo il fallimento, vedere tutta quella gente è stato incredibile. Zamparini ha fatto cose incredibili per Palermo senza voler denigrare nessuno, è giusto dire quello che ha fatto».