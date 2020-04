«Il mio primo impatto con la società? Avevo qualche richiesta anche in B e avevo voglia di qualcosa che mi stimolasse a livello personale. Sono nel pieno dell’età, mi ero annoiato a salvarmi tutte le volte, avevo voglia di stimoli diversi, sono una persona vincente. Alla mia famiglia avevo detto che volevo andare a Palermo, sette giorni dopo è arrivata davvero la chiamata di Castagnini. Ho avuto poche ore per mettere a posto, ma dentro di me avevo già deciso, a Palermo non si può mai dire di no. Si può solo fare bel calcio ed il progetto è molto importante». Queste le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto nel corso di “Eleven Home”, trasmissione targata “Eleven Sports”.