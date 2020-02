Attraverso una foto pubblicata sul proprio profilo “Instagram”, Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ha esultato per la bella vittoria ottenuta oggi pomeriggio dai rosanero ai danni dell’FC Messina. Ecco il messaggio dell’estremo difensore rosanero: Un abbraccio che dice tutto. Un capitano non abbandona mai i suoi ragazzi, ma anzi li conduce al successo!! Portiamo a casa un derby duro che ci proietta verso nuovi orizzonti!! Forza rosanero. In alto la foto in questione.