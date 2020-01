Il portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, ha parlato al termine della sfida pareggiata quest’oggi contro il San Tommaso. Ecco le sue parole riportate da “DirettaStadio” in onda su “7gold”: «Siamo sia delusi che arrabbiati, c’è poco da fare. C’è da guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, siamo primi e dobbiamo cercare di portare a casa queste partite. È stato un gol che devo rivedere, probabilmente non eravamo messi benissimo su quella palla inattiva, nel secondo tempo abbiamo concesso poco ma ci siamo abbassati un pochino. Il San Tommaso ha sfruttato bene l’occasione. Sappiamo di essere i più forti di tutti. Dobbiamo cercare di ricompattarci non pensando negativo, magari con questi pensieri brutti anche i risultati vengono meno. Dobbiamo guardare alle dieci vittorie fatte, il Palermo c’è e vogliamo vincere il campionato».