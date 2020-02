«Gol subiti in trasferta non mi preoccupano, il primo gol è stato un eurogol, il secondo errore difensivo. Significa che lavoreremo meglio per non prendere gol». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.