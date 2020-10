«Girone C come una B2? Ho fatto tutti e tre i gironi: questo certamente è di ferro, molto tosto con squadre attrezzate ma noi dobbiamo pensare alla singola partita e vedere ciò che succede. In un altro girone le difficoltà sarebbero minori, ma non è mai facile vincere.



Ogni campionato ha una storia a sé. Siamo creati per dare noia al Bari, alla lunga saremo lì. Abbiamo un allenatore e dei direttori di categoria superiore quindi alla fine saremo là».

Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ai microfoni della trasmissione “Siamo Aquile” in onda sull’emittente televisiva di Trm.