«Le pressioni sono tante come lo scorso anno. Quest’anno anche senza obbligo di vincere c’è la voglia di farlo, quindi cambia poc.

Boscaglia? Il nostro allenatore è di categoria superiore e sa come affrontare queste situazioni. Ci ha portato tanta serenità che magari in certi momenti può mancare. C’è stata un’occasione in cui ci ha detto di stare tranquilli, perché la prestazione c’è stata. Si diventa squadra in modo naturale e serena. Sappiamo come affrontare queste situazioni, il gruppo è sano e tranquillo».





Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ai microfoni della trasmissione “Siamo Aquile” in onda sull’emittente televisiva di Trm.