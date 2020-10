Pelagotti: «La società ha detto che il piano è biennale. Ma io voglio vincere il campionato»

«La società ha sempre detto che il piano è biennale. Ma io da calciatore voglio vincere il campionato come tutti i miei compagni. Poi se non ci si riesce è un altro discorso, ma noi giochiamo sempre per vincere.

I tifosi scontenti del nostro avvio? Personalmente non leggo i social anche se mi piace starci. I nostri tifosi ci stanno mancando, per noi sono il classico uomo in più. Per ora non è possibile e quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Noi siamo una squadra nuova, cerchiamo di lavorare il più possibile insieme per fare prestazioni eccellenti e portare più punti a casa. Più giochi e più trovi certe tempistiche di gioco, ma non deve essere un alibi il fatto di non aver fatto amichevoli».

Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ai microfoni della trasmissione “Siamo Aquile” in onda sull’emittente televisiva di Trm.