«A Terni c’è stata una bella presentazione. Ho fatto qualche intervento ma siamo qui per questo: è andata bene e sono contento così. Non siamo partiti benissimo ma non vuol dire niente. La squadra deve rodare in maniera perfetta, spero dalla prossima di scendere in campo come si deve. In realtà riguardo sempre le partite e le analizzo.

Le sconfitte in campionato? Nella prima eravamo indietro di condizione a causa della mancanza di amichevoli. Poi l’atteggiamento è migliorato a Terni e ci siamo riscattati come qualità. Contro l’Avellino non abbiamo fatto male fino al secondo gol preso in cui abbiamo accusato il colpo. Ma fino a quel momento la partita fu equilibrata. Poi ci è mancato quel pizzico di voglia in più per portare a casa il risultato. Bisogna essere più cinici e fare quel salto di qualità caratteriale».





Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ai microfoni della trasmissione “Siamo Aquile” in onda sull’emittente televisiva di Trm.