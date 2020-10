«Sono convinto che dalla prossima partita faremo quel passettino in più che ci permetterà di svoltare la stagione, con entusiasmo e convinzione.



Le squadre nel nostro girone sono tutte attrezzate per vincere quindi servirà una grandissima partita. Principalmente domenica. Ho solo l’obiettivo di vincere il campionato. Sono qui soltanto per questo. Ai tifosi dico di stare tranquilli e avere fiducia in noi perché porteremo tanta felicità».





Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ai microfoni della trasmissione “Siamo Aquile” in onda sull’emittente televisiva di Trm.