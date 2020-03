Il presente rosanero e il passato. Alberto Pelagotti e Stefano Sorrentino terranno insieme una diretta instagram in programma domani alle ore 15. Ad annunciarla è l’attuale portiere rosanero sul proprio profilo in cui ha scritto: “Amici rosanero e non, mercoledì alle ore 15 vi aspetto in diretta qui su Instagram insieme a Stefano Sorrentino! Scrivete QUI i vostri messaggi, domande, curiosità nel corso del live vi risponderemo! Vi aspettiamo!”. E di seguito uno scambio di messaggi tra i due, in cui si danno appuntamento a Palermo appena finita la quarantena. Ecco di seguito il post e i commenti: