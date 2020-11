«Fortunatamente sono stato uno dei pochi che non ha preso il Covid. Ho avuto la fortuna di allenarmi con continuità. In quei giorni abbiamo cercato di tenere il morale più alto possibile.

Ogni mattina cercavo di sentire i miei compagni per capire come stavano. Li chiamavo per avere novità sul virus. Sono stati momenti non facili, ma questo ci ha aiutato a compattarci.





Questo si è visto anche sul campo, sono arrivati anche sul campo. E’ stata una cosa che ci ha fatto unire ancore di più».

Queste le parole rilasciate da Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ai microfoni di “Tgs”.