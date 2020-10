«Sono contento per la prestazione. Abbiamo fatto una partita importante contro un avversario tosto che gioca benissimo, siamo stati bravi a reggere il risultato, qualche parata ci può stare. Oggi abbiamo fatto un passettino in avanti rispetto a Teramo». Queste le parole del portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rilasciate in mixed zone al termine del match contro la Ternana.