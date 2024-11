Pegolo: «Berardi? Un lusso, con la Serie B non ha nulla a che fare»

L’ex portiere del Sassuolo Pegolo, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatowe.com, per parlare del momento in casa Sassuolo:

«Berardi? Sono contento che sia uscito dal tunnel dell’infortunio. Un problema di quella portata lo conosco bene e quando ne esci è una liberazione incredibile. Con anche il gol che è sempre qualcosa d’importante per un attaccante. Ci sono vari passaggi. Quando ti fai male passi dalla disperazione al lavoro di fisioterapia fino ad arrivare alla fine del tunnel quando vedi che gli altri viaggiano più di te. Lui però è stato bravo ad affrontare tutto questo con la testa. Sono convinto che sarà tornato quello di prima. Io credo che Domenico con la Serie B non abbia nulla a che fare. Sono stato con lui undici anni ed è un giocatore stratosferico. Purtroppo è sempre stato bloccato da una valutazione economica che ha portato tanti club a fare scelte di altro genere. In Serie B è un lusso perché ha qualità e molto intelligente in campo. Un giocatore come lui lo metterei in ogni squadra possibile».