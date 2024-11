Disastro a Valencia: club chiede nuovo rinvio in Copa del Rey

Dopo il terribile disastro che ha colpito la città di Valencia, provocando centinaia di morti, il Valencia ha chiesto di rinviare nuovamente la partita di Copa del Rey contro il Parla Escuela, prevista per mercoledì scorso e posticipata di una settimana. Ecco il comunicato:

“Il Valencia CF ha chiesto, questa mattina, alla Federcalcio spagnola di rinviare la partita contro il CP Parla Escuela, corrispondente al primo turno della Copa del Rey 2024 e che si dovrebbe disputare mercoledì 6 novembre alle 19:00, allo Stadio Las Américas.

Il Club comprende che, in questo momento di grande difficoltà, tutte le energie, l’attenzione e il sostegno devono essere concentrati sull’aiuto alle persone colpite dal tragico evento DANA. Il calcio è sullo sfondo. Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e il nostro affetto ai familiari, ai cari dei defunti e alle vittime di questa catastrofe che ci lascia devastati. Da martedì il Valencia CF è a disposizione delle autorità e dei comuni interessati per aiutare in ogni modo possibile”.