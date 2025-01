Pedullà: “Sudtirol, c’è Gori per l’attacco”

L’imminente arrivo di Facundo Lescano all’Avellino è destinato a scuotere il mercato della Serie C e potrebbe avere ripercussioni fino in Serie B. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’approdo di Lescano libererà Gabriele Gori, il quale sembra ormai pronto a lasciare l’Irpinia per cercare nuove sfide. L’attaccante, che ha vestito la maglia biancoverde con impegno e passione, è ora sul punto di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in una categoria superiore.

Il Südtirol è da tempo sulle tracce di Gori e sembra non aver mai perso interesse per l’attaccante. Le ultime notizie indicano che il club altoatesino è pronto a sferrare l’assalto decisivo per assicurarsi le prestazioni del giocatore, puntando a rafforzare l’attacco in vista di una complicata lotta per la salvezza in Serie B. L’allenatore Fabrizio Castori potrà quindi contare su un rinforzo importante per il suo reparto avanzato, sperando che l’esperienza e la determinazione di Gori possano fare la differenza nel corso della stagione.