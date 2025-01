Juve Stabia, dal Palermo ecco Peda: «Sono molto contento di essere a Castellammare»

Attraverso il proprio sito ufficiale la Juve Stabia annuncia l’arrivo di Patryk Peda dal Palermo e riporta le sue prime parole in giallonero.

Ecco la nota:

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, in prestito secco, dal Palermo, del difensore Patryk Peda che si lega alla nostra società con contratto fino al 30 giugno 2025.

Il calciatore, nato a Zalesie Górne, il 16 aprile del 2002, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Spal, ha poi vestito le maglie della stessa per tre stagioni (60 presenze con 4 reti) prima della sua ultima esperienza al Palermo dove ha disputato 3 gare, 1 in Serie B e 2 in Coppa Italia. Patryk vanta 3 presenze con la nazionale della Polonia e per questa sua avventura in gialloblù ha scelto il numero 45.

Arriverà a Castellammare nella serata di oggi per mettersi a disposizione di mister Guido Pagliuca e del suo staff da domani. «Sono molto contento di arrivare a Castellammare perché penso che la Juve Stabia sia un team con molta qualità e l’ha fatto vedere in questi mesi. Possiamo lottare e giocarci le nostre possibilità contro tutte le squadre in serie B. Non vedo l’ora di giocare per la Juve Stabia. L’anno scorso sono stato allo Stadio Romeo Menti e so che i tifosi sono fantastici e aiutano la squadra in ogni momento»”.