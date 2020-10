L’ambizioso Pordenone, dopo aver disputato i playoff di B lo scorso anno, cerca un portiere e, come riporta “Alfredopedulla.com”, spera di ricevere una risposta positiva dall’Atalanta per Marco Carnesecchi, classe 2000. La scorsa stagione è stato girato in prestito al Trapani, dove ha fatto molto bene.

Più defilato Scuffet. Oggi giorno decisivo.