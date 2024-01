Pedullà: “Palermo su Chaka Traorè del Milan”

Il Palermo è alla ricerca di un calciatore offensivo per rinforzare l’attacco. Il via libera del club al trasferimento di Valente, apre le porte per l’arrivo di un profilo che possa colmare il vuoto dell’attaccante classe 1991′.

Come riportato dal noto giornalista Pedullà, è in corso l’affondo a Chaka Traorè del Milan. Si tratta di un classe 2004 dalle ottime prospettive che vanta interessi anche di altri club oltre a quello rosanero. Secondo il giornalista, il calciatore si trasferirebbe in prestito al Palermo.