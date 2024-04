Pedullà: “Palermo-Grosso, proposto un contratto fino al 2026”

Il Palermo è pronto alla svolta in panchina. La sconfitta contro il Pisa è stata determinante per Eugenio Corini, destinato ora all’esonero Il primo nome per sostituire l’allenatore rosanero è Fabio Grosso, che è pronto a risolvere il contratto col Lione dopo l’ultima proposta siciliana fino al 30 giugno 2026. L’ex Frosinone è entusiasta di tornare in una città che conosce bene e che ha frequentato da calciatore. Adesso manca l’ultimo placet da Manchester, del City Group, per rendere operativa la svolta. A riportarlo è Alfredopedulla.com.

