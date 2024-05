Pedulla: “Disastro De Laurentiis a Bari, Mignani non andava confermato”

Attraverso un suo editoriale su “Sportitalia.com” il giornalista Alfredo Pedullà si sofferma sul Bari e i De Laurentiis.

Ecco un estratto:

“In questa stagione la famiglia De Laurentiis ha deciso di mettere Napoli e Bari nello stesso frullatore, se l’avessero fatto apposta non sarebbe stato possibile un profitto peggiore. Il Napoli è uscito da qualsiasi obiettivo prestissimo, praticamente all’alba. Dopo lo scudetto, ADL si preparava a perdere/salutare Spalletti, Giuntoli e Kim, dopo lo scudetto Marotta-Ausilio hanno annunciato l’arrivo di altri due calciatori (Zielinski più Taremi) non nascondendo il desiderio di trattenere tutti i migliori: differenza abissale. Ma il Bari è peggio tra priorità e management: hanno sbagliato tutto dopo la promozione sfiorata, un disastro. Mignani non andava confermato, Marino non andava preso, Iachini lo hanno chiamato pensando che fosse il Mago Zurlì. Sorvoliamo sul mercato organizzato ad minchiam come direbbe il compianto Professor Scoglio. Ma ancora di più ha pesato la gestione: alcuni acquisti sarebbero stati giusti se non fosse mancato il resto… Adesso bisogna evitare addirittura evitare la retrocessione in C: povero Bari, ti hanno fatto davvero a pezzi.”