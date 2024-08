Pedullà: “Ceccherini, pressing Cremonese. Ma il Bari non si arrende”

Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà si sofferma sul futuro di Federico Ceccherini, a lungo seguito anche dal Palermo.

Il giornalista scrive che Federico Ceccherini può lasciare il Verona per andare a giocare con maggior continuità. Per il difensore centrale classe 1992 da registrare il pressing della Cremonese che sta salendo di intensità nelle ultime ore. Ma a Ceccherini è fortemente interessato anche il Bari che non vuole arrendersi.

