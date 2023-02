Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà fa un resoconto delle panchine in serie B dopo un sabato che ha messo in discussione tanti tecnici, due dei quali ufficialmente esonerati.

“È stato un sabato nero, nerissimo, per la panchine di Serie B. A mettersi nei guai più di tutti Clotet, Bucchi e Fabio Cannavaro, ma resta da monitorare la situazione di Daniele Rossi dopo le critiche al mercato della Spal.

Gli effetti: Clotet non è stato esonerato dal Brescia, ma ormai Cellino è su quella strada e il nome giusto è quello di Serse Cosmi, abbastanza intrigato dalla proposta e che risolverebbe volentieri il contratto con il Rijeka.

Situazione Benevento: Vigorito ha esonerato Cannavaro e Foggia, non sarebbe potuta andare diversamente dopo i risultati disastrosi e la gestione fallimentare del direttore sportivo che, quando non ha avuto un budget importante, ha imbarcato acqua. Faggiano è una possibilità (era in tribuna), la squadra è stata momentaneamente affidata a Scarlato, convincere D’Aversa non sarà semplice, ma vedremo.

Situazione Ascoli: esonerato Bucchi, in ballo 15 nomi, qualcuno è stato proposto da intermediari reduci dal fallimento di trattative mai iniziate sull’asse Firenze-Leicester.

Situazione Spal: capiamo che il club possa esserci rimasto male per le esternazioni di De Rossi, esattamente come De Rossi ci è rimasto male per essere stato bypassato. Ma cambiare adesso, dopo l’arrivo di Nainggolan che ha scelto De Rossi e che si è presentato benissimo, significherebbe inasprire una situazione già molto critica”.