Come scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale Roberto Boscaglia e il Foggia sono a un passo dall’accordo per la risoluzione del contratto.

Già in serata dovrebbe arrivare la fumata bianca, ma in linea di massima ci siamo. Nel frattempo l’allenatore è rimasto a casa negli ultimi due giorni, ha denunciato alcune minacce ricevute, non ha diretto gli ultimi due allenamenti e li ha affidati allo staff. Una situazione di sicuro complicata e delicata, in attesa di una risoluzione ormai dietro l’angolo.