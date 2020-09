Pedullà: "Alessandria, svolta Corazza. In arrivo anche Rubin"

L’Alessandria sta per chiudere due importanti operazione, già nel pomeriggio ci potrebbe essere la doppia svolta. Infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, la squadra piemontese è in pole per l’attaccante Simone Corazza, avendo scavalcato sia il Palermo che il Perugia. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca e chiudere l’operazione.

E dalla Reggina quasi sicuramente arriverà anche l’esterno sinistro Matteo Rubin, l’Alessandria sempre più protagonista sul mercato.