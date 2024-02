Pecchia presenta Parma-Cosenza: «Felice per Tutino. Siamo entrati nella fase decisiva del campionato»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato ai canali ufficiali del club, avvicinando la partita contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Ogni partita dobbiamo cercare e ricercare delle certezze e delle conferme. Ricercare dei miglioramenti, la partita di Como mi lascia grande soddisfazione perché ho visto altissima qualità, umiltà, spirito di sacrificio, capacità della squadra di adattarsi alla situazione e, al di là poi del risultato, con grande consapevolezza usciamo dalla partita di Como. Ogni partita è diversa dalle altre e anche nella stessa partita ci sono tante diverse situazioni. Quindi la capacità della squadra di sapersi adeguare, di sapersi adattare mantenendo solida la nostra identità e filosofia. La partita di martedì sarà leggermente diversa, perché troviamo una squadra, che rispetto alla diversa classifica del Como, vuole giocare, che ha voglia di fare la partita, vuole creare e proporre. Per cui molto simile a quello del Como, ci trovo delle similitudini».

«Siamo entrati nella fase decisiva del campionato, non in primavera però. Considerando il clima vissuto a Como, considerando il clima che c’è adesso sembra più un inverno inoltrato. Sicuramente è un campionato, in questa fase, che lo immagino diviso in due blocchi. Fino alla sosta e dopo la sosta. E chiaramente fino alla sosta saranno determinate tante cose, ma l’obiettivo e il modus operandi nostro è vivere per la partita prossima, che sarà quella di martedì. Il nostro approccio deve essere uguale, a prescindere dall’atteggiamento del Cosenza. Noi dobbiamo continuare a lavorare così, entrare in campo con il piede sull’acceleratore. Non credo di trovare di fronte una squadra che abbia voglia di rinunciare a giocare, anzi credo che sarà una partita molto aperta. Al di là del loro atteggiamento, il nostro dovrà essere lo stesso e con lo stesso spirito».

«Tutino? Non mi sorprende il suo percorso e neanche il suo rendimento. E’ un calciatore di qualità, i gol li ha sempre fatti e sono anche felice per lui perché riesce a prendersi le sue soddisfazioni come d’altronde ogni calciatore le ricerca».