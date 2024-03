Pecchia presenta Parma-Catanzaro: «Loro non sono una sorpresa. Compimenti a Vivarini»

In vista della prossima sfida tra Parma e Catanzaro, il tecnico Pecchia è intervenuto in conferenza per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Non voglio entrare in questa situazione. Ciò che vedo dall’altra parte è una squadra figlia di un ottimo lavoro e quindi gli faccio i complimenti. Io sono concentrato su di noi, dobbiamo lavorare con umiltà, cercando sempre di migliorarci. Ho sentito le dichiarazioni di Pioli che sottolineava come non sia semplice dopo la sosta. È un problema di tutti, quando le squadre devono stare ferme quindici giorni in pieno campionato, poi non è semplice riprendere il ritmo. Mercato? Noi dobbiamo fare ciò che riguarda il campo e la partita, preparare la sfida contro il Catanzaro e lavorare bene in tutti i dettagli. Concentrati solo sul nostro quotidiano. Al centro c’è la gara e la partita, giocheremo contro un avversario contro cui la nostra prestazione dovrà essere elevata al massimo. Il nostro percorso non è iniziato ad aprile, ma diciotto mesi fa, fatto di lavoro e continuità e figlio anche del sali-scendi del girone di andata. Per i miei ragazzi giovani vivere questi momenti è servito per avere maggiore consapevolezza di se stessi e una maturità diversa».