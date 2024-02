Pavan: «La Juventus doveva ricavare di più dalla cessione di Ranocchia al Palermo»

Il giornalista torinese, Massimo Pavan attraverso un articolo su “TuttoJuve.com” commenta la cessione di Ranocchia dai bianconeri al Palermo.

Ecco quanto si legge:

«Filippo Ranocchia è rinato a Palermo, tre gol consecutivi ed un ruolo in squadra sempre più importante. Un peccato per la Juventus che ad Empoli non sia riuscito ad imporsi, i bianconeri avrebbero potuto o riportarlo a casa o venderlo ad una cifra maggiore».