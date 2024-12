Paura in Promozione: malore per un tifoso, l’arbitro sale sulle tribune e gli salva la vita

Attimi di paura terminati con il sorriso in Basilicata. Durante un match di Promozione in Basilicata, un tifoso 48 seduto sugli spalti intento ad osservare la partita viene colto da un malore improvviso. Immediato l’intervento dell’arbitro di 23 anni, Saverio Candela. Il direttore di gara, appena ha capito la gravità di quello che stava accadendo, si è fiondato sugli spalti e gli ha praticato le manovre salvavita, che aveva appreso ad un corso.

Il tifoso era incosciente, ma grazie al pronto intervento dell’arbitro e degli altri soccorritori, è riuscito a restare in vita fino all’arrivo dell’ambulanza: l’uomo, un 48enne, si è poi salvato. Il giovane arbitro è stato elogiato per il suo gesto dal sindaco di Pietragalla: «Troppo spesso la categoria arbitrale è destinataria di ingiusti attacchi, troppo spesso assistiamo ad atti di inaudita violenza nei confronti di giovani arbitri, per questo motivo credo sia giusto rendere onore e dare la pubblicità che meritano a gesti di incredibile coraggio come quello del signor Saverio Candela. Che giunga al ragazzo il più vivo ringraziamento per ciò che ha fatto da parte dell’intera comunità di Pietragalla e, soprattutto, dalla famiglia del signore colpito dal malore».