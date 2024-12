Paul sono io, il mio centrocampo è a pezzi: vieni | Clamoroso Pogba: va a vincere la Champions League

Paul Pogba, clamorosa ipotesi di mercato: il francese va a rinforzare il centrocampo di una big completamente a pezzi

Il mese di dicembre sta quasi per giungere alla conclusione e Paul Pogba non è ancora riuscito a trovare una squadra. Ovviamente si tratta di una notizia visto che stiamo parlando di uno dei calciatori sicuramente più interessanti nella lista degli svincolati.

Dopo la rescissione consensuale con la Juventus e la riduzione della squalifica (che gli permetterà di tornare a disposizione per il nuovo anno), il calciatore continua a prepararsi in solitaria per ritrovare la migliore forma fisica.

Fino a questo momento, però, di offerte concrete nemmeno l’ombra. Anche se il tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Proprio come quanto riportato dal noto quotidiano britannico “The Independent” che ha lanciato una clamorosa bomba di mercato.

Il campione del mondo nel 2018 è pronto a ritornare in campo. Anche perché il tecnico avrebbe richiesto espressamente al club di rinforzare il centrocampo con il suo acquisto. Una linea mediana che, mai come in questa stagione, sta avendo moltissime difficoltà.

Pogba rinforza il centrocampo della big: il tecnico non vuole perdere tempo

Tra le big che in questa stagione, tra campionato ed Europa, stanno avendo non poche difficoltà spicca sicuramente il nome del Manchester City. Un inizio di stagione davvero complicato per Pep Guardiola che, da quando il suo metronomo di centrocampo Rodri si è rotto il crociato, sta inanellando una serie di risultati negativi che stanno facendo sprofondare il team inglese. A quanto pare non c’è un sostituto degno dello spagnolo nella squadra campione d’Inghilterra.

Segno del fatto che i ‘Citizens’ sono costretti ad intervenire sul mercato per cercare di colmare l’assenza del campione d’Europa con la Spagna. Il nome che piace sarebbe proprio quello di Paul Pogba che è alla ricerca di una nuova sfida ed avventura in ambito europeo. A 31 anni vuole ancora dimostrare di essere all’altezza della situazione e farlo con il tecnico catalano sarebbe un onore per lui. Per il calciatore non si tratterebbe affatto un problema ambientarsi nel calcio inglese visto che, per anni, ci ha giocato con la maglia dello United.

Pogba, il periodo sa svincolato sta per terminare: le ultime

Nel Regno Unito sono più che sicuri: Paul Pogba sta per tornare ad essere nuovamente protagonista. Ricordiamo che, dopo la riduzione della squalifica, che gli permetterà di ritornare in campo nel marzo 2025, Pogba è libero di scegliere la squadra che vuole dopo aver risolto l’accordo che aveva con i bianconeri.

L’ipotesi che lo porterebbe al Manchester City, in questo modo, lo allontanerebbe sempre di più dalle soluzioni Major League Soccer ed Arabia Saudita, pronte a ricoprirlo d’oro e accontentarlo di tutte le richieste economiche.