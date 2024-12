Voi pagate lo stipendio, noi ve lo diamo gratis: Beppe Marotta lo impacchetta e lo manda via dalla Pinetina | Affare fatto

Operazione in uscita in chiusura per l’Inter: il calciatore sta per fare le valigie gratis. Il nuovo club pagherà solo il suo ingaggio.

La stagione dell’Inter prosegue a gonfie vele. Dopo un avvio balbettante la squadra di Simone Inzaghi si è rimessa in carreggiata, ed è tornata ad essere la favorita assoluta per la conquista dello scudetto. Allo stesso modo poi anche in Champions League i nerazzurri stanno facendo un grande cammino.

Mentre la squadra agli ordini del tecnico continua a faticare ad Appiano Gentile però la società è impegnata su altri fronti. Uno dei principali riguarda ovviamente il mercato, dove il presidente Beppe Marotta è in movimento per i prossimi colpi utili a rafforzare la rosa. Allo stesso modo però il dirigente interista sta valutando alcuni addii. Non sono pochi infatti i calciatori fuori dai piani, i quali sono pronti a partire.

E uno di questi sembra essere già con le valigie in mano. Infatti il club meneghino è totalmente intenzionato a mandarlo via, tanto che è disposta a liberarlo senza ricevere in cambio nemmeno un euro. La nuova squadra dovrà in questo modo pagare solamente il suo stipendio, ed è quindi invogliata a chiudere quanto prima la trattativa.

Ecco chi si appresta a lasciare il Biscione

Uno dei calciatori interisti che non rientra nei piani di Inzaghi e della società è senza dubbio Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco sta trovando pochissimo spazio, con il mister che gli preferisce Taremi, Lautaro e Thuram, e alle volte addirittura anche Correa.

Di conseguenza il suo futuro a Milano pare già scritto: il contratto in scadenza a fine giugno non verrà rinnovato. Ma l’ex Bologna potrebbe andare via già a gennaio. Infatti l’Inter è disposta a lasciarlo libero a titolo gratuito nella prossima finestra di mercato, a patto che gli paghino lo stipendio. E un club di Serie A, colta l’occasione, sta pensando seriamente a questo colpo.

Un club spinge per prenderlo

Il Torino, dopo il grave infortunio di Duvan Zapata al legamento crociato, vuole prendere un nuovo attaccante, e uno dei nomi papabili è proprio quello di Arnautovic.

La possibilità di acquistarlo senza spendere soldi intriga il presidente Urbano Cairo, che però come detto deve accollarsi gli interi sei mesi di ingaggio rimanenti.