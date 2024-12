Bari: gli occhi di mezza Europa su Dorval

Una delle conferme in casa Bari è certamente Dorval. Il terzino sta rendendo a livelli molto importanti fin da inizio stagione. Come riportato da pianetabari.it, Mehdi Dorval avrebbe addosso gli occhi di mezza Europa.

Un top club olandese avrebbe già chiesto informazioni al direttore sportivo Giuseppe Magalini per sondare il profilo del classe 2001, oltre a un club tedesco e a tre club inglesi, di cui due di Premier League e uno di Championship. Anche un club di Serie A avrebbe richiesto informazioni sul difensore, ma questo non dovrebbe essere il Napoli, come è circolato negli scorsi giorni.