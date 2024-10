Patteggiamento con la FIGC: 1 punto di penalizzazione | La classifica cambia completamente

Con la federazione si arriva ad un accordo. La penalità sarà di un solo punto. Rivoluzionate le sorti del campionato.

Nel corso di questi ultimi anni ci sono state tante circostanze che hanno portato molti club a ricevere delle penalizzazioni. I motivi sono molti, ma tutti hanno in comune il non essere adiacenti con alcuni regolamenti imposti dal calcio. Gli scandali che si sono presentati sono molteplici e purtroppo ancora oggi si sono ripresentati eventi di questo genere.

Ultimamente infatti si è molto diffusa la notizia che riguarda le tifoserie di Inter e Milan. Pare infatti che nelle malefatte compiute dagli ultras lombardi, ci sia anche lo zampino delle società cugine. Con questo possiamo dunque confermare il fatto che situazioni incresciose e non proprio pulite sono presenti tutt’oggi.

Mentre il coinvolgimento dei club di Milano non è però ancora assicurato, un’altra italiana invece è già stata scoperta con le mani nel sacco. Infatti un’altra notizia sta girando nelle ultime ore. Per i diretti interessati vi era già stata emanata una pena che li penalizzava e non poco. Vediamo dunque di quale società stiamo parlando e a cosa si andrà incontro nei prossimi giorni.

FIGC scende a patti. Cambia la posizione del club

Negli ultimi giorni delle notizie che riguardano la Serie C hanno infatti descritto la situazione di una delle squadre del girone C. A quanto pare un club è nei guai per alcuni conti sbagliati da Antonio Piedepalumbo, ex amministratore della società. Delle manovre finanziarie hanno infatti condannato i campani.

La Turris è dunque stata penalizzata di un punto in classifica che ora ha cambiato totalmente il campionato. Inoltre anche Piedepalumbo ha ricevuto una pena che lo terrà lontano dal calcio per ben 45 giorni.

Problemi in classifica per la Turris

Il girone C pare essere molto duro, tanto che nemmeno la Juventus Next Gen riesce ad ingranare. La penalità di un punto non ha poi aiutato i Corallini che ora dovranno fare i conti con la loro brutta posizione. Lo scarso rendimento non li aiuta, infatti nelle prime otto partite la società è riuscita a raccogliere solo 6 punti, arrivati da tre pareggi ed una vittoria.

La sfida è dura e la zona retrocessione è dietro l’angolo, e con le sanzioni la squadra campana potrebbe dunque andare incontro ad una brutta sorpresa. Vedremo dunque quali saranno le sorti del club e se riusciranno a salvarsi per evitare di scendere di divisione.