La clausola segreta nel contratto di Klopp: “Se arriva questa offerta, sei libero” | Sta aspettando in silenzio

Risvolto inatteso sulla nuova esperienza del tecnico tedesco alla Red Bull: se chiama questa squadra potrà andarsene immediatamente.

Uno degli allenatori più importanti degli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio Jurgen Klopp. Dopo aver fatto benissimo al Borussia Dortmund, squadra riportata ai vertici del calcio tedesco ed europeo dopo diversi anni, il Mago è approdato al Liverpool, dove ha fatto benissimo. Anche ad Anfield infatti il tecnico si è contraddistinto ed è riuscito a vincere diversi trofei.

Tralasciando le varie coppe nazionali e non, l’allenatore è riuscito a conquistare una Champions League e soprattutto a riportare una Premier League alla squadra rossa dopo oltre 30 anni di astinenza. In questo modo Klopp è entrato di diritto nella leggenda del club. Lo scorso anno però il 57enne ha preso una decisione incredibile.

Nonostante avesse ancora una stagione di contratto, il tecnico ha deciso di andarsene dal Liverpool. Una decisione presa per concedersi maggiore tempo libero e probabilmente perché era ormai giunto alla fine di un ciclo con i Reds. Di conseguenza immediatamente si è cominciato a parlare del suo futuro, che ad oggi sta regalando diverse sorprese.

Klopp: rifiuti, nuovi ruoli e non solo

Lo stesso allenatore aveva affermato in prima persona di non voler allenare al momento, ma anche in futuro. Alcune sue dichiarazioni avevano addirittura fatto pensare ad un ritiro per lui. Detto ciò però le offerte sono comunque arrivate. In particolare qualche mese fa la nazionale statunitense gli aveva proposto di mettersi alla guida della selezione a stelle e strisce, trovando però il rifiuto del diretto interessato.

Una svolta però è arrivata di recente. Klopp infatti ha deciso di accettare una proposta proveniente dalla Red Bull, che lo farà diventare a partire dal prossimo 1 gennaio il Global Head of Soccer della ricchissima azienda. Ma anche in questo caso sembrano esserci dei risvolti clamorosi.

Klopp aspetta una sola chiamata

Nonostante al momento sembrerebbe disinteressato al ritorno in panchina, Klopp in realtà sta attendendo la chiamata della nazionale tedesca. A conferma di ciò c’è una clamorosa clausola inserita nel suo nuovo contratto con la Red Bull.

Questa infatti gli consentirebbe di liberarsi dal ruolo senza alcuna penale qualora giungesse una proposta dalla selezione del suo paese. Un desiderio e una speranza nemmeno troppo velata per il Mago, visto che ha fatto inserire il termine in questione nell’accordo.