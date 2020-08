L’ex rosanero Javier Pastore, attualmente alla Roma, subirà un intervento chirurgico. Si opererà questa settimana all’anca a Barcellona in artroscopia, l’intervento è programmato per mercoledì.

L’operazione, come riporta “Laroma24.it”, sarà una pulizia della cartilagine, in più gli verranno impiantate delle cellule staminali per sperare di risolvere definitivamente il problema dell’argentino. El Flaco, dopo l’operazione, starà fuori almeno un mese e mezzo dal campo.