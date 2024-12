Pastore: «Il Palermo ha bisogno di un restyling di organico e forse anche di guida tecnica»

In un recente episodio del format “Fontana di Trevi”, realizzato dalla redazione di “Cronache di Spogliatoio”, i giornalisti Giuseppe Pastore, Riccardo Trevisani e Fernando Siani hanno dedicato un ampio segmento alla situazione attuale del Palermo, club gestito dal City Group.

Il dibattito si è aperto con le parole di Fernando Siani, che non ha esitato a descrivere la stagione corrente come “l’annus horribilis del City Group”, facendo anche un paragone ironico con i problemi del Manchester City. L’attenzione si è poi concentrata sul Palermo, con Siani che ha evidenziato la necessità di un significativo cambiamento sia nell’organico che nella guida tecnica del club.

Giuseppe Pastore ha rincarato la dose, sottolineando l’urgenza di un restyling. «Il Palermo ha bisogno di un restyling di organico e forse anche di guida tecnica – ha continuato Pastore -, anche se a Sassuolo ha fatto una buona partita. Il Palermo non ha alcuna continuità in casa, è una lotteria, vince in casa con lo Spezia, poi perde contro il Catanzaro in maniera scellerata. Ha un’ottima rosa ma anche una piazza impegnativa, se le cose vanno male la maglia del Palermo pesa il doppio».

Riccardo Trevisani, infine, ha ricordato le sue precedenti dichiarazioni, in cui aveva prefigurato alcuni dei problemi attuali.

«Più che dirvi ‘vi avevo avvisato’ non posso fare», dice Riccardo Trevisani. Il suo riferimento è legato a una sua dichiarazione di qualche settimana fa: «L’unica cosa che stiamo capendo è che nel Sassuolo di Dionisi la cosa buona era… il Sassuolo».