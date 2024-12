Pedullà: “Spezia, sondaggio per Facundo Lescano”

Facundo Lescano, il bomber 28enne del Trapani e attuale capocannoniere del girone C di Serie C con 15 gol, sta attirando l’interesse di vari club di Serie B, tra cui lo Spezia. Con le sue prestazioni eccezionali, Lescano è diventato un elemento chiave per le ambizioni del club siciliano, che punta a un rapido ritorno in cadetteria.

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà sul suo sito, la valutazione di Lescano da parte del Trapani non è inferiore ai 2 milioni di euro. Questo prezzo è stato comunicato ai club che hanno già esplorato la possibilità di ingaggiare l’attaccante. “Soprattutto lo Spezia – tra gli altri club – è interessato a Lescano, lo ritiene una pedina importante per proseguire la marcia verso la Serie A, ma servirà quella cifra per arrivare a un accordo,” afferma Pedullà.

L’interesse dello Spezia per Lescano non sorprende, considerando la sua abilità nel trovare la via del gol e la sua importanza strategica in attacco. Se lo Spezia riuscirà a soddisfare le richieste economiche del Trapani, potrebbe aggiudicarsi un giocatore decisivo per il suo obiettivo di promozione. Nel frattempo, il Trapani si trova di fronte alla difficile decisione di trattenere il suo miglior marcatore o capitalizzare su di lui, potenzialmente rinforzando la squadra con nuovi acquisti grazie ai fondi generati dalla sua cessione.

L’evolversi di questa trattativa sarà sicuramente seguito con grande interesse, non solo dai tifosi delle squadre coinvolte ma anche dagli appassionati di calcio che riconoscono in Lescano uno dei talenti più luminosi della Serie C.