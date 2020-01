L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Christian Langella, centrocampista del Palermo. Dove e come vive? «Abito in una grande villa con Felici, Ferrante e Vaccaro. Spesso anche Peretti viene da noi perché si trova bene. A volte, pranzo a Mondello con Lancini, Martineli e Pelagotti; a cena siamo tutti insieme. Chi cucina? Ognuno ha il suo piatto forte. Il mio è la pasta in bianco! Quello di Vaccaro, pasta con pomodoro e pangrattato, sa fare solo quella; Ferrante e Felici, che sono di Roma, preparano la carbonara. La pizza? Arriva da fuori, non ho mai lavorato nella pizzeria di papà».