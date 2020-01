L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Christian Langella, centrocampista del Palermo. Ci definisca Pergolizzi. «Come uomo, sincero e ti parla guardandoti negli occhi. In campo, ci fa esprimere al meglio. Grazie a lui sono cresciuto del 30-40% rispetto a prima. Anche se ancora mi mancano più presenze, un paio di gol e di assist». Le polemiche sul tecnico? «Alla gente piace, ed è giusto, esprimere un pensiero. Alla fine, contano i fatti. Il Palermo andrà in C. Ci metto la mano sul fuoco».