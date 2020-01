L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Christian Langella, centrocampista del Palermo. Due volte in prestito dal Pisa: Bari e Palermo. «Riavvolgendo il nastro, farei la stessa scelta senza pensarci. Qui, resterei il più a lungo possibile. Spero di firmare un contratto per più anni. Vediamo a giugno. Sono giovane, le sfide mi piacciono». La staffetta con Kraja? Ne parlate? «I compagni ci prendono in giro, senza malizia: “Oggi, chi gioca?”. E “Siete la stessa persona con due identità?”».